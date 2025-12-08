VaiOnline
Musei civici.
09 dicembre 2025 alle 00:19

Natale, le festività in Galleria comunale 

Non solo spettacoli e animazione. Non solo cibo e tradizione. Non solo shopping e mercatini. Per le festività di Natale il Comune organizza una programmazione che poggia anche sulla Cultura. Un’offerta ricca, tra mostre, laboratori e visite guidate speciali. Il clou sarà alla Galleria Comunale d’Arte (all’interno dei Giardini Pubblici) dove è possibile ammirare l’imponente Collezione Ingrao, con i grandi nomi dell’arte italiana del Novecento, tra i quali Giacomo Balla, Umberto Boccioni e Giorgio Morandi, e una parte della Collezione Civica di Artisti Sardi, con le opere di Francesco Ciusa, lo scultore sardo più importante del XX secolo, tra le quali è il gesso originale de “La madre dell’ucciso”.

Gli eventi

Gli eventi saranno in programma a partire da mercoledì 17 dicembre: a partire dalle 16, alla Galleria comunale, Letture a tema artistico, manifestazione per bambini dai 3 ai 5 anni che ascolteranno insieme la lettura del libro intitolato "Il Natale di Pettson" di Sven Nordqvist e successivamente saranno impegnati in un laboratorio creativo. Il giorno dopo, stesso luogo e stessa ora, i bambini più grandi, tra i 6 e i 10 anni, avranno l’opportunità di partecipare a un laboratorio per la creazione di particolari e uniche decorazioni natalizie.

Sabato 20, per Natale al Museo, ancora una volta appuntamento alle 16, laboratorio creativo dedicato a grandi e piccoli. Domenica 21, il gran finale con le visite guidate speciali al museo: gli storici dell'arte dei Musei Civici accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle collezioni permanenti e della mostra temporanea.

