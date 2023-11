Natale, l’albero sarà realizzato all’uncinetto 

Lana e cotone colorati, tricotin, amigurumi e addobbi lavorati all'uncinetto e con i ferri: quest'anno Villacidro avrà un albero di Natale molto speciale. L'idea di creare e decorare in maniera originale uno dei simboli più amati delle festività invernali è di Antonella Congia, che qualche mese fa ha inserito su Facebook un breve annuncio in cui cercava persone appassionate di uncinetto.

Il succ esso

« Non mi aspettavo che quella richiesta venisse condivisa da così tante persone», racconta Antonella, «u na quindicina di donne hanno risposto all'annuncio: abbiamo creato un gruppo spontaneo e autofinanziato per realizzare il nostro albero di Natale. L'idea mi è venuta sulla scia dell'albero in maglia patchwork realizzato a Sardara lo scorso Natale e soprattutto perché ho bisogno di tenere la mente impegnata e non pensare troppo ai dolori. Q ualche mese fa purtroppo mi sono ammalata e sono in chemio per un tumore. Dato che ho tanto tempo libero e mi piacciono le creazioni all'uncinetto ho cercato compagnia in questa avventura» .

Al lavoro

Grazie a un gruppo Whatsapp le donne dell'uncinetto riescono a lavorare in “smartworking"; dalle proprie case ma non in solitudine, sempre unite da un filo per scambiarsi foto, idee e modelli, darsi dei suggerimenti sulle tecniche di lavorazione e fare due chiacchiere. L'albero di maglia è il risultato di questa collaborazione; nasce da una passione comune e diventa un dono ai villacidresi.

Sono tante le mani che lavorano, centinaia le creazioni: minuti Babbo natale, stelline, angeli e campane, eleganti palline di centrini, pupazzi di neve, calzette e ghirlande: «Per replicare l'idea dell'esplosione di colori degli alberi natalizi degli anni Ottanta», sorride Antonella.

La passione

«Lavoro a maglia i decori, con l'uncinetto sarebbe impossibile: troppo dolore ai tendini», spiega Sandra. «La notte non riesco a dormire, a volte resto a lavorare all'uncinetto fino a notte fonda. Mi rilassa», aggiunge Chiara.

Tutte le donne raccontano di una passione nata fra l'infanzia e l'adolescenza. C'è chi come Maria ha iniziato a sei anni e chi come Patrizia ha realizzato all'uncinetto le bomboniere del suo matrimonio. «Ci piacerebbe creare una associazione per insegnare a realizzare lavori in maglia e all'uncinetto. Ci stiamo organizzando per cercare un nome calzante, che riprenda i fili colorati dei nostri lavori, ma anche la forza delle donne», concorda il gruppo.

Non solo i decori di maglia, l'albero è interamente fatto a mano. «Ora mi sto occupando di realizzare la struttura, in legno e filo tubolare. Alta tre metri, verrà abbellita con addobbi e intrecci creati noi, ciascuna con la sua tecnica e manualità», rivela Antonella.

L’invito

Ci saranno anche dei pompon di lana, realizzati dai ragazzi dell'associazione Volo Alto che collaborano al progetto. «Il gruppo è sempre aperto a nuove collaborazioni e iscrizioni», invita Francesca.

L'appuntamento per ammirare il risultato di questo lavoro creativo è l'8 dicembre, in occasione del mercatino natalizio “Manus de Oru” nel centro storico.

