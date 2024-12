Natale, la raccolta dei rifiuti non si ferma 

Non si ferma la raccolta porta a porta dei rifiuti in città a Natale e a Santo Stefano. Gli operatori saranno al lavoro sia domani che il 26 dicembre, così come il 1° e il 6 gennaio. Il Comune invita dunque i cittadini a seguire il consueto calendario di raccolta delle utenze domestiche e non domestiche.

Gli ecocentri di Sant’Elia e di via San Paolo, insieme alle isole ecologiche di via Pisano, angolo via Newton, e del parcheggio di piazza Puglie, osserveranno i seguenti orari durante il periodo festivo: oggi e il 31 dicembre, apertura dalle 8 alle 14; il 22 e 29 dicembre e il 5 gennaio, dalle 8 alle 20. Domani e il 26 dicembre, così come il 1° e il 6 gennaio, resteranno invece chiusi per l’intera giornata.

Il Centro informazioni di viale Ciusa chiuderà al pubblico nel turno pomeridiano di oggi e del 31 dicembre alle 14, rimanendo chiuso domani e il 26 dicembre e nei giorni 1° e 6 gennaio. Il Centro del riuso di via Contivecchi resterà invece chiuso per l’intera giornata di domani e il 1° gennaio. Sarà invece aperto il 23 e il 30 dicembre, sabato 28 dicembre e il 4 gennaio, con il consueto orario dalle 10 alle 18. «Le cittadine e i cittadini sono invitati a rispettare le disposizioni e a collaborare per garantire un servizio di igiene urbana efficiente durante il periodo festivo», l’appello del Comune.

