Natale, la crisi cancella le grandi abbuffate 

I tempi dei grandi pranzi e cenoni con vari antipasti, due primi e due secondi, sono finiti. Il Natale 2023 per i quartesi sarà più povero. O meglio, si cercherà di risparmiare soprattutto a tavola, perché ci sono le bollette da pagare, perché i prezzi sono aumentati e perché si fa fatica ad arrivare a fine mese.E anche se non mancherà la gioia di riunirsi a tavola con i parenti, magari si mangerà qualcosina in meno, dimenticandosi delle grandi abbuffate.

Al mercato

«La spesa è più povera perché è tutto più caro», dice Maria Bonaria Manca 78 anni, «e la pensione basta a mala pena per le cose essenziali». A Natale? «Niente maialetto e niente agnello. Mangeremo qualcos’altro perché prima bisogna pensare alle bollette da pagare».Nella tavola di Ornella Melis, 55, anni gli ospiti saranno sei, «una cosa è certa: spenderò meno degli altri anni e farò la spesa come fosse un giorno normale. Ad esempio non troppi antipasti, solo un primo e solo un secondo. Poi a volte basta organizzarsi: io ad esempio l’agnello l’ho comprato qualche settimana fa quando era in offerta e l’ho messo in freezer».

Risparmiare

Al mercatino di via Della Musica e al mercato civico in piazza Dessì ci sono anche i mariti in compagnia delle mogli, attenti a far quadrare il bilancio. «Si cerca di stringere la cinghia», dice Mario Tocco 72 anni, «io e mia moglie no spendiamo molto: al massimo 150 euro per cenone e pranzo». Luciano Gessa 68 anni concorda: «Sono finiti i tempi in cui si spendevano tutti i soldi per Natale». Sua moglie Tiziana Delogu 62 anni conferma. «Si deve cercare di fare un pranzo dignitoso e buono spendendo poco, ad esempio per antipasto fai gli scampi surgelati. Non puoi più fare come prima perché è tutto più caro e lo stipendio non basta».

Rosaria Cirina 77 anni è già organizzata, «quest’anno anziché pesce, si fa la carne. Non che costi meno ma se ci si organizza si risparmia. Certo non faremo tre primi, tre secondi e chissà quanti antipasti, ma il Natale è bello e va festeggiato». Non ha problemi di questo tipo Tina Pastore 84 anni, «la spesa di Natale è quella di sempre ma non per questo non mangio bene. Devo pensare a pagare le bollette altro che grandi pranzi».

Aumento dei prezzi

Districarsi tra i prezzi altissimi di questo periodo non è facile, con l’agnello che arriva a 16 euro al kg anche se la regina dei rincari resta la frutta con le zucchine che ieri costavano 5 euro al kg. «Ma non solo a Natale» dice Rosaria Locci 67 anni, «ormai tutto è aumentato vertiginosamente e le feste non c’entrano niente».

