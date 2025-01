Natale insieme, ultimo evento 

Ultimo atto della serie di eventi “Natale Insieme”, organizzati dalla Pro Loco. Questa sera l’appuntamento è alla Chiesa di San Giorgio: dalle 17.30 ci sarà la santa messa, e dalle 18.30 la sacra rappresentazione dei Re Magi. Un evento in costume dove i figuranti indosseranno gli abiti per far rivivere al pubblico questo momento celebre dei Vangeli. Tutto con abiti creati dalle mani esperte di volontarie. La rappresentazione è a cura della Pro Loco. Finito lo spettacolo entreranno in scena le Befane, che distribuiranno dolci e caramelle.

