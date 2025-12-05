VaiOnline
Dolianova.
06 dicembre 2025 alle 00:23

Natale in piazza tra concerti e villaggio di Babbo Natale 

Musica, spettacoli, degustazioni, giochi per i bambini. C’è tutto questo nel programma di “Dolia Viva Natale 2025” con 5 appuntamenti organizzati dal Comune fino al 21 dicembre.

Si parte domani, alle 20.15, nella Cattedrale di San Pantaleo, con il concerto dei cori polifonici “Laeti Cantores” e “Musica Viva Cagliari”. Lunedì, dalle 19, in Piazza Brigata Sassari, l’accensione del grande albero di Natale e delle luminarie. Un momento simbolico per riunire le famiglie e i loro bambini.

Sabato 13 dicembre, dalle 18 a mezzanotte, il “Wine fest Christmas edition” con la Piazza Brigata Sassari che si trasformerà in salotto del gusto con le eccellenze enogastronomiche del territorio. Spazio anche alla musica con il “Nuvolari live”: i più grandi successi italiani cantati da Francesco Peddio e Pamela Lorico. Il 14 dicembre, dalle 18, la castagnata con il Vespa Club Trexenta: castagne arrosto gratuite per tutti ed esposizione delle vespe storiche e auto d’epoca.

Gran finale il 21 dicembre con l’apertura, dalle 17 in piazza, del villaggio di Babbo Natale. Una giornata dedicata ai bambini con un mondo di colori, neve, musica e fantasia. I più piccoli potranno divertirsi con i gonfiabili, scattare una foto-ricordo e partecipare a giochi e animazioni. (c. z.)

