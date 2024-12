“Natale in Comune” per i bimbi bisognosi 

Libri, penne e quaderni. Ma poi, naturalmente, anche i giochi. Ecco che cosa si può donare ai bambini meno fortunati per Natale. Fino al 20 dicembre, nel piazzale di Palazzo Bacaredda, in via Roma, chiunque potrà portare i regali che il Comune girerà alle famiglie che hanno più bisogno.

L’iniziativa di solidarietà si chiama “Natale in Comune” e vede protagonisti l’amministrazione comunale, il Rotary e i Lions. In questi giorni sono stati raccolti giocattoli e materiale didattico da regalare alle famiglie. E, sino al 20 dicembre, questo l'appello dei promotori, si possono portare i regali che il Comune girerà alle famiglie che hanno più bisogno. «Siamo felici di poter ospitare in Municipio questa iniziativa. Il 20 dicembre alle 18 ci sarà la serata finale con le musiche natalizie del Coro di Cagliari, durante la quale consegneremo quanto ci verrà donato», dice marco Benucci, presidente del Consiglio comunale. «Un piacere avere la collaborazione delle associazioni per la raccolta di giocattoli e materiale didattico perché sono doni che aiutano le famiglie a soddisfare bisogni primari», gli fa eco l’assessora all’Istruzione Giulia Andreozzi.

L’invito, quindi, è a recarsi in Municipio per portare doni da destinare a chi è meno fortunato. ( ma. mad. )

