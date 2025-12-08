Natale in biblioteca, al via gli appuntamenti per i più piccoli 

Partono domani i Laboratori di Natale organizzati dal Sistema Bibliotecario comunale. Una serie di iniziative gratuite dedicate ai più piccoli con i loro accompagnatori, che si svolgeranno in tutte le sedi e che prevedono delle attività creative sull'Avvento. Alcuni appuntamenti hanno un numero massimo di presenze, motivo per cui nei casi previsti sarà necessaria l'iscrizione per poter partecipare.

Il programma

Si comincia domani allo Spazio ragazzi della Mem – Mediateca del Mediterraneo in via Mameli 164, dalle 16.30 alle 18 per la fascia d'età 4-8 anni (massimo 12 bambini).

Poi lunedì 15 e lunedì 22 (salvo maltempo) stessi orari per il Bibliobus al parco Giovanni Paolo II, con fascia 3-5 anni, che prevede letture, giochi e piccoli quiz nella biblioteca mobile.

Mercoledì 17, dalle 16.30 alle 17.30, appuntamento alla biblioteca G. B. Tuveri in via Venezia 23 e il giorno dopo dalle 10.30 alle 11.30 in quella di Pirri in via Santa Maria Goretti 63, entrambi da 5 a 8 anni per massimo 10 bambini.

Chiusura martedì 23 alla biblioteca di via Montevecchio 29, dalle 10.30 alle 11.30, con fascia 5-10 anni (massimo 12 presenze).

