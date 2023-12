Natale, il programma delle feste 

L’Albero di Natale anche quest’anno a Settimo San Pietro verrà allestito al parco di Elena nella via Gramsci. Già fissata la data dell’accensione delle luci prevista per il 9 dicembre: sarà illuminato sino all’Epifania. L’iniziativa sarà portata avanti dal Comune con la collaborazione della “QuattroEmme Costruzioni”. Dopo l’accensione nella stessa via Gramsci e nella Casa Dessy si terrà anche l’iniziativa “Divini suoni” con musica, animazioni, degustazioni di vini del territorio e di cibo. In questo contesto c’è stata anche una piccola variazione di bilancio per reperire una somma da destinare al Natale. Previsto in paese anche l’appuntamento con le “Vetrine di Natale” che ha l’obiettivo non solo di creare il clima delle feste ma anche per presentare prodotti tipici di Settimo, compresi dolci, vini, pane e prodotti dell’artigianato.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha anche deciso di riproporre una gita dedicata agli over 65. Il viaggio avrà come destinazione Nuoro e prevede la visita alla casa del premio Nobel Grazia Deledda e al Museo etnografico del costume. Le iscrizioni devono essere fatte al centro di aggregazione sociale il 7 e l’11 dicembre dalle 10 alle 13. ( r. s. )

