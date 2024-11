Natale, il Comune monta già le luminarie 

Mancano poco meno di due mesi a Natale ma in città si gioca d’anticipo. Già da qualche giorno gli operai della ditta Engie hanno cominciato la sistemazione delle luminarie.

Stelle e ghirlande, sono già visibili in diverse strade da piazza Azuni, a piazza IV Novembre, a Pitz’e Serra. Il motivo di un così grande anticipo è presto detto: così come l’anno scorso si è scelto di fare le installazioni già dalla fine di ottobre per non interferire con il traffico del periodo della corsa ai regali.

Le luci saranno comunque accese tra la fine di novembre e i primi di dicembre e si tratta di luci a led a basso consumo energetico. Nelle rotatorie principali, torneranno i grandi animali e personaggi luminosi, ossia tra viale Colombo e via Marconi e alla Bussola dove l’anno scorso avevano preso posto rispettivamente un grande panda che aveva fatto sorridere e discutere e alcuni fenicotteri. Ma a quanto pare non tornerà il Panda ma qualcosa di più spettacolare in grado di affascinare soprattutto i bambini.

Stelle e ghirlande colorate saranno montate in tutti i quartieri della città e anche in alcune zone del litorale e davanti alle piazze delle chiese e nei giorni precedenti il Natale a Sant’Agata con ogni probabilità tornerà il video mapping. ( g. da. )

