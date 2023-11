Natale, ecco il mercatino 

La magia dei mercatini di Natale si ripete da venerdì prossimo, per la settima edizione. L'iniziativa, promossa da Comune, Centro commerciale naturale Corso Vittorio Emanuele II e Associazione Piazza Yenne, renderà più vivo il centro cittadino in occasione delle festività natalizie, con una serie di eventi. Sono già in fase di allestimento le 38 casette di legno, posizionate tra corso Vittorio Emanuele (27, che rimarranno aperte dall'1 dicembre al 7 gennaio) e piazza Yenne (11, previste dall'1 al 28 dicembre) e che ospiteranno un totale di 40 espositori. Fra i numerosi articoli in vendita figurano dolci sardi, torrone, panettoni, salumi e formaggi, liquori e spumanti ma anche prodotti non alimentari come addobbi natalizi, candele, luci, gioielli, borse e quadri.

Oltre all'allestimento delle casette, si stanno predisponendo le luminarie e i due grandi alberi di Natale: saranno posizionati uno in piazza Garibaldi e l'altro in piazza Italia a Pirri. L'anno scorso, in tutto il periodo festivo, i dati hanno indicato presenze fra 100 e 120.000 persone nelle vie dello shopping: «Questi numeri non sono solo merito dei mercatini di Natale, ma in occasione dell'inaugurazione molte attività nel Corso hanno segnalato un aumento del fatturato rispetto agli altri giorni», fa notare Emanuele Frongia, coordinatore dell'evento. «Questi sforzi fatti dai commercianti e dall'amministrazione non sono banali: poter passeggiare e sentire l'atmosfera delle feste non era scontato, molte altre città non ci riescono».

L'iniziativa dei mercatini di Natale non prevede solo le casette di legno e lo shopping natalizio. I vari appuntamenti prevedono, per un totale di quasi 20 date, la presenza di animatori, spettacoli di giocolieri e artisti di strada ma anche esibizioni del Coro di Cagliari. Inoltre, sia nel Corso sia in piazza Yenne saranno posizionati due pianoforti a libera disposizione di chi vorrà suonarli. «Saranno 60 le vie dello shopping coinvolte con le luminarie, in tutti i quartieri e a Pirri», segnala Alessandro Sorgia, assessore alle Attività Produttive e Turismo. «L'obiettivo è dare un po' di ristoro alle attività commerciali, nei confronti delle quali abbiamo sempre mostrato la nostra vicinanza e vogliamo continuare a farlo. I mercatini di Natale rappresentano ormai una tradizione per la città». Con un rammarico: «Che il bando per le attività in piazza del Carmine sia andato deserto, ma ci saranno iniziative anche lì».

