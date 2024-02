Natale è passato, le casette restano 

Le casette di Natale piazzate nel corso Vittorio Emanuele sono l’elemento al centro della polemica che anima i pochi commercianti rimasti nel centralissimo viale alberato.

Da Natale a Carnevale, infatti, il passo è breve e le casette sono ancora lì, chiuse e inutilizzate ma occupano entrambe i lati del marciapiede. «Non è una dimenticanza - precisa l’assessore alle Attività produttive Roberta Serrenti - le casette restano, perché vogliamo provare, in via del tutto sperimentale, se sono utili anche in altri periodi dell'anno e se, come a Natale, dove le persone hanno pagato per utilizzarle, possono generare ulteriori entrate per le casse dell’amministrazione comunale. Le abbiamo lasciate non perché ci siamo dimenticati della loro esistenza, ma perché stiamo chiaramente cercando di utilizzarle, sempre a scopo commerciale e turistico. Essendo la prima volta, dobbiamo trovare le modalità migliori».

La decisione ai commercianti, non piace. A parte che impediscono ai cittadini la visuale verso le attività commerciali - ha detto Andrea Cannavà - ma è sotto gli occhi di tutti il fatto che tutt’attorno si sta accumulando la sporcizia mentre nei tetti si accumulano volatili morti. Pur non condividendo l’idea di tenerle in modo permanente, non discuto le intenzioni dell’amministrazione comunale, ma rivendico, non solo io ma tanti colleghi del corso Vittorio Emanuele, una maggiore attenzione verso il decoro e la pulizia che andrebbe riservata a quello che una volta era il salotto buono di tutto i territorio». In attesa di fiere e appuntamenti vari, la richiesta verte sulla pulizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA