“Natale di TiAbbraccio” arrivano i pacchi regalo 

Si terrà lunedì dalle 16 (e fino a tarda sera) all’Exmè di via Sanna il “Natale di TiAbbraccio”, la distribuzione speciale per le famiglie che si rivolgono durante tutto l’anno a Domus de Luna per ricevere cibo, vestiti e prodotti per i bimbi più piccoli.«Proprio per questi ultimi è pensata la festa di Natale con giochi, musica e con Babbo Natale a donare regali e panettoni, per tutti», spiega Guglielmina Boero, presidente della Cooperativa Exmè.Al termine verranno estratti 50 piccoli fortunati che vinceranno una bicicletta.

