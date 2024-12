Natale, dal lutto alla speranza 

Il Natale trasforma il dolore in speranza, rilanciando l’appello ad una maggiore sicurezza stradale. Fonni non dimentica 40 figli della comunità, scomparsi in tragici incidenti, e a distanza di un mese dalla schianto di “Caravai”, ricorda i giovanissimi Michele Coinu, Marco Innocenti, Lorenzo Figus e Michele Soddu, con un presepe speciale in piazza Santa Croce. Realizzato con la partecipazione delle famiglie delle vittime.

L’idea

Promotrice dell’iniziativa l’associazione Amica, nata di recente per promuovere l’attività fisica adattata nei soggetti affetti da disabilità o patologie croniche. Sabato, la cerimonia d’inaugurazione, con decine di cittadini e famiglie raccolti in un clima di profonda commozione, sfidando la pioggia e il vento. A fare da cornice alla rappresentazione sacra, la riproduzione di una strada che conduce alla capanna, realizzata con un grande pneumatico. Sullo sfondo i personaggi del presepe, intitolati alle vittime e realizzati in legno. Spiccano le figure del Gesù Bambino che rappresenta Figus, i Re Magi: Coinu, Soddu, Innocenti, passando per San Giuseppe in onore dell’imprenditore Mauro Falconi, vittima dello schianto del mese scorso a San Teodoro. E poi, la Madonna dedicata a Franca Mattu, scomparsa nel 2023 in uno scontro avvenuto sulla Statale 389 alle porte di Nuoro. E fra un tappeto di cuori che racchiudono ciascuno un nome, una fila di piccole luci conclude il presepe, meta in queste ore di tanti che vi trovano un luogo di rifugio e preghiera.

I pensieri e il monito

Dopo il clima di dolore che ha travolto il nostro paese - commenta Michelina Sannio, presidente dell’associazione Amica - abbiamo pensato di essere vicini alle famiglie colpite dalle tragedie della Sp 69 e San Teodoro, in un Natale che potesse portare un po’ di conforto e speranza». Aggiunge Sannio: «Da qui la scelta di tutte le socie di Amica, di creare questo presepe che ricordasse Michele, Marco, Lorenzo, Michele e così Mauro Falconi e tutti i nostri compaesani che non ci sono più. Non solo un’opera sacra, ma un’iniziativa con cui intendiamo rivolgere un appello a Provincia, Anas e tutte le istituzioni per potenziare la sicurezza stradale».

A farle eco, la socia di “Amica” Annalisa Pais: «È stato commovente vedere la partecipazione dei familiari delle vittime, che hanno posizionato i personaggi sacri accostati ai loro cari. Ringraziamo il parroco don Luciano per il sostegno dato insieme a tutti i compaesani».

L’istituzione

E anche il vicesindaco Franco Duras esprime «soddisfazione per l’iniziativa promossa dall’Associazione amica, auspicando possa smuovere ulteriormente le coscienze per una maggiore sicurezza stradale sulle arterie del territorio e non solo».

