Natale con musica e cabaret 

La magia del Natale si accende l’8 dicembre. Mercatini, giocolieri e trampolieri, renne e elfi e l’immancabile uomo con la barba sono solo alcuni degli ingredienti che daranno a Lanusei un’atmosfera da sogno, per grandi e soprattutto per piccini. Non mancheranno le risate, insieme a Lapola e il loro live show Ieri, oggi… e dopodomani, insieme ai Tamurita, al teatro Tonio Dei, il 28 dicembre, per l’organizzazione dell’associazione In Teatro di Alessandro Mulas.

Il programma

È quasi completo, mancano gli ultimi dettagli, Nella cornice suggestiva del museo civico Franco Ferrai saranno allestiti i mercatini di Natale il giorno dell’Immacolata, quando saranno accesi anche gli alberi di Natale, che quest’anno saranno due, uno in piazza Vittorio Emanuele e uno in piazza Mameli. Sabato 17 dicembre una parata di artisti sfilerà per il centro, così come il 23. Babbo Natale, elfi, giocolieri e trampolieri faranno il loro spettacolo d’animazione per adulti e bambini. Ma sarà il 22 che il centro si trasformerà in un vero e proprio villaggio di Babbo Natale, in cui i bambini potranno giocare, ascoltare storie, scrivere la letterina per chiedere i doni, mangiare lo zucchero filato. Al museo, l’attore Silvano Vargiu metterà in scena il recital Lo spirito del Natale.

Incognita Capodanno

La notte di san Silvestro è un’incognita ma non l’Epifania con una grande tombolata in piazza. Il 29 l’autore Matteo Lancini presenterà in aula consiliare un libro sui problemi adolescenziali L’età tradita. «Siamo alle battute finali dell’organizzazione» spiega Tetta De Cannas, presidente Pro Loco. «In forse Capodanno perché ci sono grandi eventi in giro, però per chi resta qui vorremmo organizzare qualcosa. Il tema del Natale volevamo fosse predominante, sia per coinvolgere i bambini ma anche gli adulti». L’assessorato al commercio ha ottenuto un finanziamento della Camera di Commercio di Nuoro di 19 mila euro per l’organizzazione del Natale, spendibili sia in animazione che in noleggio, e l’assessora Francesca Loi commenta :«Lanusei si merita questo Natale. Da parte dell’amministrazione, grazie alla Camera di Commercio, all’Unione dei comuni e alla Pro Loco, c’è la volontà di far respirare l'aria di festa al paese, per rendere un po’ più leggero il momento storico che stiamo attraversando e dare un segno di speranza. Grazie a manifestazioni che arricchiranno le vie del commercio e le loro attività».