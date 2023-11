Natale con Carta a Carbonia «E, sì, mi sento pronto  per un secondo Sanremo»  

È un momento d’oro quello che sta vivendo Marco Carta, protagonista di una strepitosa tournée estiva, il “Supernova Tour”, lunga 28 date, il cantante cagliaritano, classe ’85, è prontissimo a ripartire con quello che lui stesso ha definito «uno tsunami di impegni». Carta sta, infatti, lavorando a nuova musica e al prossimo tour, che partirà il 12 dicembre dal Teatro Totò di Napoli, per approdare, il 23 dicembre, in piazza Roma a Carbonia. «Sarà un evento all’insegna del Natale. L’anno scorso, per la prima volta nella mia vita, ho passato il Natale fuori dalla Sardegna e mi sentivo morire. Quest’anno, invece, sarà bellissimo, ci sarà la mia famiglia, il mio pubblico, la musica, l’affetto di tutti e non potrei chiedere di più».

Il tour estivo è andato benissimo e non finisce qui.

«È stata un’estate che dire magica è poco. Dopo la pandemia, le varie vicissitudini personali, questa botta di energia da parte del pubblico e di tutti quelli che hanno creduto in me, è stata sorprendente e meravigliosa. Si prepara uno tsunami di impegni, le richieste sono così tante che a febbraio inizieremo a buttare giù il calendario estivo e sono felice di non poter riposare».

Una rinascita?

«Sì, c’è entusiasmo e quando desideri qualcosa, poi, lo fai meglio, te lo godi di più, sei più adulto e rispondi con più maturità a tutto».

Gli ultimi anni non sono stati facili per lei. Il dolore fortifica?

«Credo di sì. Certo, le botte ti rendono più duro e forse più cinico, una cosa che odio e quando la vita ha provato a farmi diventare cinico, io ho detto di no. Al contrario, ho imparato a essere più gentile e comprensivo».

La prova più dura?

«Camminare senza mia nonna, che per me era anche di più di mia madre. Il fatto che se ne sia andata così presto, con una diagnosi così lampante, è stato devastante e lo è tuttora».

Cosa la aiuta a fare i conti con questa perdita?

«Distrarmi e illudermi che lei sia lì. Essere lontano dalla Sardegna fa sì che io riesca a raccontarmi una bugia credibile, ma quando torno a Cagliari la casa è esanime, perché lei non c’è ed era un raggio di sole».

I suoi fan, intanto, la stanno bombardando d’amore sui social e nei live.

«Anch’io li amo e li ho sempre rispettati, lo sanno. Ognuno di noi è un ingranaggio e io sono quello più in vista, non il più importante. Dal giorno uno di “Amici” abbiamo costruito un rapporto, poi in molti si sono aggiunti, altri sono andati via, ma il cuore del World Paper, che è il nostro soprannome, è sempre rimasto. Anche quando le cose andavano male, loro c’erano, io cadevo, loro mi tiravano su e non sentirsi soli è potente».

Li riabbraccerà presto e con del materiale nuovo.

«Non vedo l’ora. Lavoro mattina e sera a tutto quello che può essere sorprendente per loro: sto cambiando la scaletta, con pezzi diversi da quelli che ho fatto in passato ed, essendo un tour teatrale, anche la scenografia sarà diversa. Sarà uno spettacolo cucito sulla mia personalità, molto colorato, pieno di luci e divertente. Sono già entrato in sala di incisione a lavorare sul prossimo singolo. Materiale ne ho e sarà sorprendente, perché mi piace sperimentare, ma procedo passo dopo passo».

Tipo Sanremo?

«Magari. È un terno al lotto, ma io sto vibrando in maniera positiva. In carriera ne ho fatto solo uno ed è stato indimenticabile, quindi mi piacerebbe farne un altro. I tempi sarebbero anche maturi, mi sento nel mood giusto, ho un posto nel mondo, cosa che avevo anche prima».

RIPRODUZIONE RISERVATA