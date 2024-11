«Natale con 400 posti di lavoro in meno» 

Sarà un Natale triste per i lavoratori della Portovesme srl: l’azienda ha comunicato che il 31 dicembre scadranno la maggior parte dei contratti degli appalti e questo significa la cancellazione di almeno due terzi dei posti di lavoro indiretti, e si parla di circa 400 lavoratori su 600, con il rischio di non poter nemmeno avviare la cassa integrazione. Non appena si è sparsa la notizia ieri sono state proclamate due ore di sciopero-assemblea dai delegati di tutte le categorie del coordinamento degli appalti.

Lo sciopero

Non si può parlare di fulmine a ciel sereno visto che la serenità da queste parti ha cominciato a svanire praticamente per tutti i lavoratori (diretti e indiretti) già quando, un anno fa, la chiusura della linea piombo aveva portato tanti (tranne pochi inguaribili ottimisti oggi scomparsi dai radar) a parlare di “inizio della fine”. Ora, con l’avvio della chiusura della linea zinco per la quale la Portovesme srl non mostra alcuna intenzione di tornare indietro, la frana sembra inarrestabile: «Tutti gli appalti sono in scadenza a fine anno e i nuovi verranno fatti con i numeri che detterà la committente con tutte le diminuzioni dovute allo stop della linea zinco – dice Martino Cannas delegato degli appalti – la situazione è inaccettabile, occorre trovare una soluzione perché dopo il 31 dicembre si prospetta il nulla assoluto». Lo conferma Roberto Forresu, segretario della Fiom Cgil: «Il rischio che corriamo è queste imprese non abbiano nemmeno gli strumenti per poter aprire la cassa integrazione visto che l’amministratore delegato ha detto chiaramente che al 31 dicembre cesserà la stragrande maggioranza degli appalti – ha detto Roberto Forresu – senza lavoro futuro, infatti, come aprire un ammortizzatore sociale? Cercheremo di fare tutto il possibile per superare questa situazione di incertezza assoluta, bene hanno fatto i delegati degli appalti a porre subito il problema».

Genna Luas

Intanto l’aria della crisi è arrivata anche alla discarica di Genna Luas dove, in attesa delle decisioni della Provincia attese in queste ore sul fronte dell’impianto di trattamento dei rifiuti, il 30 novembre scatterà il licenziamento di una decina di lavoratori di due ditte che hanno ultimato appalti che non saranno rinnovati.

