«Natale amaro per gli operai» 

Sotto le ciminiere in agonia di Portovesme il Natale ha i volti preoccupati degli operai degli appalti che giovedì hanno scioperato chiedendo certezze sul futuro lavorativo, per molti a rischio sin dai primi mesi del 2023. Tra loro, come sempre ad ogni iniziativa, c’era anche don Antonio Mura, parroco di Portoscuso e responsabile della Pastorale per il Lavoro della Diocesi. È in contatto costante con i lavoratori sin dai tempi della vertenza Alcoa, da parroco di Carbonia. Conosce le preoccupazioni degli operai, raccoglie ansie e paure di chi ha perso o sta per predere il posto.

Natale di sofferenza

«Il Natale è per eccellenza la festa della speranza - dice don Antonio - ma non può essere vissuto come una pastiglia soporifera che ci fa dimenticare le cose spiacevoli, piuttosto cogliamo l’occasione per riflettere. Su certi problemi è necessario mantenere sempre alta l’attenzione».

Ancora una volta nel polo industriale non sarà un Natale sereno: l’ultima fabbrica ancora in marcia, la Portovesme srl, potrebbe fermare la linea piombo dopo il 31 gennaio a causa del caro-energia. «Si percepisce la tristezza degli operai per quello che potrebbe succedere tra poco, se altri impianti dovessero fermarsi - dice don Antonio - purtroppo hanno davanti agli occhi la storia ultradecennale di crisi industriali di Portovesme. In questa situazione specifica dell’energia entrano in gioco anche fattori internazionali, politici e di economia. D’altronde nel resto del territorio la prospettiva non è migliore: per anni sono stati studiati progetti, programmati finanziamenti, presi impegni ma è mancata la concretezza nel realizzarli. Le istituzioni, a tutti i livelli, a cui i lavoratori chiedono di intervenire, dovrebbero essere più concrete». Occupandosi del tema del lavoro in tutto il territorio, don Antonio Mura si sofferma sulla fuga obbligata verso altre opportunità, emigrazione sempre più evidente sia nei centri principali che nei piccoli paesi.

L’emigrazione

«Io stesso nei giorni scorsi ho salutato delle persone che hanno preso la decisione di andare fuori a lavorare - dice - non parlo di scelte consapevoli programmate ma di giovani o famiglie che non riescono più a vivere, non ce la fanno ad andare avanti e sono condannati a partire, sempre più spesso anche fuori dall’Italia. Questo ha ripercussioni anche sul tessuto famigliare: un conto è voler partire, diverso è essere costretti dal bisogno». Nel Sulcis delle mille crisi e dei trentamila disoccupati ci sono tutti i presupposti perché anche per il 2023 il lavoro continui ad essere uno dei desideri più gettonati. «Quando parliamo di lavoro che non c’è o di lavoro a rischio - dice don Antonio - non dobbiamo pensare solo ai singoli lavoratori coinvolti ma a tutte le famiglie e ai bisogni che ci sono dietro. Qui da noi quasi tutti hanno un figlio o un nipote che vive questa incertezza del lavoro. Un’emergenza su cui dobbiamo sempre tenere alta l’attenzione».