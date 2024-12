Natale all’ospizio: «Qui è famiglia» 

La felicità è negli occhi di Anna Maria Zodio, 85 anni: «Questi sono giorni bellissimi», dice, «prepariamo l’albero e gli addobbi, pranziamo assieme e facciamo tanti lavoretti». Lei è una delle ospiti della Casa di riposo “Il Diamante” in via Milano che, all’infuori del titolare Michele Vincenzi, ospita solo donne e una schiera di educatrici e assistenti. Qua sono giorni particolari, dove si vive appieno l’atmosfera natalizia, ancora più sentita negli ultimi anni dopo la terribile esperienza del Covid, mentre ci si prepara al grande giorno in cui si riuniranno con le famiglie.

I racconti

«Io ero una sarta» racconta Zodio, «ho imparato a cucire da piccolissima». La nonnina snocciola ricordi seduta su una poltrona con in testa un cerchietto rosso, in un salone addobbato a festa, «piano piano sono diventata brava facevo anche abiti da sposa, ho fatto anche quello per mia figlia». Ha avuto quattro figli e, per una beffa del destino, li ha dovuti crescere tutti da sola. «Mio marito è morto dopo cinque anni di matrimonio, aveva 36 anni. È stato un duro colpo ma mi sono rimboccata le maniche e sono andata avanti». In casa di riposo sta bene. «Mi sento come a casa e sono sempre in compagnia. Prepararci al Natale è come una magia, facciamo l’albero, vengono anche i familiari ad aiutarci. E poi facciamo tanti bei pranzi con le educatrici, che sono diventate per me come altre figlie».

I preparativi

Seduta poco distante, intenta a sistemare gli alberelli di carta fatti a mano proprio dalle nonnine, c’è Paoletta Cauli, 81 anni: «Per me il Natale ha un sapore particolare» dice, «perché mia mamma era nata proprio il 25 dicembre e quindi i festeggiamenti erano doppi. Mi ricordo che belle tavolate e che pranzi». La vita con lei non è stata sempre gentile, «ho cercato disperatamente di avere un figlio, ho avuto tanti aborti, poi per fortuna è arrivata la mia unica figlia. Ho pregato tanto la Madonna per questo». Anche Paoletta è vedova, «mio marito era alto alto e ogni volta che andava dal medico gli diceva “sa avrei voluto che mia moglie fosse più alta”. Ma si è dovuto accontentare». sorride. I questi sei anni al Diamante, «mi sono sempre sentita a casa. A Natale vado a casa ma poi torno qui e stiamo tutti assieme. Questi sono giorni bellissimi, Natale qui è casa», dice mentre si dà da fare anche ad apparecchiare e sparecchiare, «mia mamma era cuoca e a me piaceva tanto cucinare e aiutare in cucina e per questo sono contenta di poterlo fare anche qui».

La super nonnina

Una delle più anziane è Amelia Ledda, 91 anni. «Ho vissuto in Francia per 15 anni» racconta, «mio marito lavorava là in miniera». Miniera che le ha portato via l’uomo della sua vita: «Si è ammalato di silicosi, poi siamo tornati a Quartu ma purtroppo non ce l’ha fatta. Dei miei tanti Natali mi ricordo quello dei minatori, lì in Francia, regalavano i soldini ai bambini. E poi c’erano i Natali qui in famiglia. Adesso oltre alla mia ho anche la famiglia che ho trovato qui». Perché queste signore, chi più chi meno, qui sono diventate anche grandi amiche, giocano a carte, commentano i programmai in tv, si truccano e si fanno belle. Per sentirsi sempre giovani, soprattutto a Natale.

RIPRODUZIONE RISERVATA