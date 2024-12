Natale all’insegna di musica, mercatini e giochi per bambini 

Sarà la Pro Loco ad occuparsi dell'organizzazione dell’iniziativa “Natale in Festa 2024”, che animerà il centro storico del paese con mercatini, spettacoli e attività per tutte le età. Il primo appuntamento è fissato per l’8 dicembre, con una ricca giornata di eventi che coinvolgeranno le principali piazze del paese, trasformate in villaggio di Natale. Musica dal vivo, gonfiabili per i più piccoli e la Parata Mascotte itinerante nella Piazza Matteotti, mentre in Piazza Gramsci si svolgeranno laboratori artistici per bambini, aperitivi in musica e balli tradizionali. Piazza Martiri e Montegranatico ospiteranno gli spettacoli del Villaggio di Natale, tra cui mago pasticcione e altre sorprese e in Piazza Venezia si svolgerà la caccia al tesoro, musica e bolle di sapone. Immancabile il mercatino natalizio con gli espositori e degustazioni che sarà il protagonista anche nelle giornate del 22 dicembre e del 5 gennaio 2025 con laboratori, spettacoli di strada, musica dal vivo e un tributo musicale a Fabrizio De Andrè. La Pro Loco Serramanna invita tutta la cittadinanza e i visitatori dei paesi vicini a partecipare a queste giornate di festa, pensate per valorizzare le tradizioni locali, sostenere gli espositori e offrire momenti di gioia e condivisione per grandi e piccoli.

