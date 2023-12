Natale a San Michele tra giochi, elfi e magia 

Scocca dicembre, le temperature si abbassano, si accendono le luminarie: Natale, la festa più magica e attesa dell’anno, sta arrivando.

Nel Centro Comunale d'Arte e Cultura “Castello di San Michele”, gli eventi realizzati da Orientare per il Servizio sport, cultura e spettacolo del Comune. Stasera alle 16.30, Valentina Tamborra presenterà il suo nuovo libro “I Nascosti”. Domani alle 18, invece, spazio a escape game “Ritorno dal passato: escape- game a tema storico”. Bisognerà però aspettare le 16 del 22 dicembre per partecipare alla Scuola di Magia e le 10 del 24 per il laboratorio creativo “Aspettando il Natale”.

Lunedì ad animare il villaggio natalizio delle casette – aperto ieri sera in piazza Yenne e nel Corso - in legno ci sarà il Babbo Natale dei Superanimatori che raccoglieranno anche le letterine dei bambini e delle bambine. Mentre c’è grande grande attesa per gli eventi de La Rinascente, Good e Palazzo Doglio, dove l’appuntamento con Santa Claus si rinnoverà l’8 dicembre per l’Immacolata per poi proseguire per tutto il mese nei mercatini del centro città.

Al castello di San Michele, invece, il “Castello di Babbo Natale”, arriva dall'8 al 10 e dal 13 al 19 dicembre portando l'atmosfera natalizia sul Colle. Sarà così possibile respirare e immergersi nel fantastico mondo di Santa Claus e i suoi amici elfi. Il Castello di Babbo Natale, organizzato da Media Eventi Srls, prevede un ricco calendario di attività in compagnia del padrone di casa, della Befana, dei folletti e di tanti personaggi Disney, con tante novità. Per entrare al Castello di Babbo Natale è necessario acquistare anticipatamente i biglietti. Essendo i posti limitati gli ingressi saranno suddivisi in tre fasce orarie: 9-12, 13-16 e 16-19.

RIPRODUZIONE RISERVATA