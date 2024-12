Natale a misura di bambini 

Luminarie, villaggi di Natale itineranti, laboratori, parate e spettacoli per le vie del centro storico e anche nelle frazioni: dal 7 dicembre e fino all'epifania, Olbia si veste a festa con un ricco cartellone di eventi. Sul palco del molo Brin a brindare al nuovo anno i Pinguini tattici nucleari seguiti dalla musica dei BoomDaBash. Ad anticipare San Silvestro, una serata all'insegna della comicità: il 30 dicembre, in Piazza Crispi (e sullo sfondo una pista di pattinaggio sul ghiaccio), i comici di Zelig e Colorado e il dj set di Rds. Due serate per aspettare l'anno che verrà al costo di un milione di euro, finanziate da Regione e Fondazione di Sardegna. Sono 120mila euro, invece, le risorse comunali a disposizione per gli eventi collaterali illustrati dall'assessora alla Cultura, Sabrina Serra: «Torna il villaggio di Natale in Piazza Regina Margherita con la casa di Babbo Natale e del Grinch e al Refettorio dell'arte il laboratorio degli Elfi con le attività per i più piccoli organizzate dagli studenti del liceo De Andrè». Tra le manifestazioni, la regata Babbo Natale vien dal mare, ottava edizione di un'iniziativa che unisce divertimento e solidarietà: a colpi di remi per raccogliere le ultime migliaia di euro da destinare all'acquisto di un respiratore pediatrico per l'ospedale Giovanni Paolo II. (t.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA