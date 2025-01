Nata dalla passione di venti amici oggi l’Irgolese ha quasi cinquant’anni 

Tutto cominciò a metà degli anni Settanta, nel 1976, quando un gruppo di venti appassionati di calcio decisero di fondare l’Irgolese. Angelo Mulas su tutti, ma anche Giovanni Delussu, primo presidente della società. Dopo quattro anni ecco la nascita del settore giovanile per coinvolgere i giovani del paese e del territorio che volevano praticare la disciplina. Da quel momento l’Irgolese ha sempre schierato la propria formazione nei diversi campionati delle squadre giovanili. Il principio di base che lega dirigenti e atleti sono la lealtà e i sani principi calcistici, la serietà e soprattutto l’ospitalità. Valore mantenuto nel tempo e che oggi, dopo le partite, vede l’organizzazione di un meraviglioso “terzo tempo”. Se la prima squadra non è mai andata sopra la Prima categoria (a metà anni ’80 grazie al lavoro del mister Emilio Lostia, oggi gioca in Seconda), molti ragazzi del vivaio biancogranata sono invece arrivati a giocare nei campi di Serie D, Eccellenza e Promozione. Tra questi si sono contraddistinti i fratelli Porcu, i fratelli Santoro, Bocucci, Angioi e Valenti.

Il Cagliari

«Altra prerogativa della società», spiega il dirigente Franco Delogu, «è la ricerca di tecnici qualificati. È sempre più difficile trovarli, ma anche la collaborazione con il Cagliari Calcio servirà per accrescere il livello di preparazione». E proprio sull’affiliazione all’Academy rossoblù si è soffermato il presidente Golonai: «Siamo Cagliari Academy dall’anno scorso anche grazie ai consigli di un nostro compaesano, Sebastiano Porcu, tecnico nella società rossoblù. Un’opportunità e un sogno per i nostri ragazzi. Noi investiamo molto nel nostro settore giovanile perché rappresenta il nostro futuro. Altrimenti saremmo destinati a morire».

I tesserati

Numeri dei tesserati in crescita, 80 nel settore giovanile oltre i 20 della prima squadra. Non pochi per un centro della bassa Baronia che conta 2200 abitanti. E anche i tifosi non mancano. «Sono più di 150 gli spettatori nelle partite casalinghe, dove l’ospitalità è di casa», prosegue Golonai, «ma anche in trasferta ci seguono con passione e sportività tanti sostenitori». E poi l’impianto sportivo. «Siamo stati tra i primi paesi della nostra zona ad avere un campo di calcio in sintetico, diciotto anni fa», chiude Golonai, «siamo stati sempre all’avanguardia. Ed è previsto a breve il rifacimento del manto».

