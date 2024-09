Nastri neri, poesie e le preghiere per le vittime   

Intere comunità sotto choc dopo aver appreso la notizia della tragedia che ha colpito Nuoro. Mercoledì mattina Maria Giuseppina Massetti, Martina e Francesco Gleboni e il vicino di casa Paolo Sanna sono stati uccisi da Roberto Gleboni, operaio forestale, che ha colpito anche l'altro figlio di 14 anni e sua madre Maria Esterina Riccardi. L'assassino si è poi suicidato con la stessa arma. La notizia ha fatto il giro del web. Sui social c'è chi chiede il silenzio e chi pensa sia il momento per ribaltare la società. «Uniamoci per le povere creature, basta così poco», scrive il concittadino Aldo De Angelis. La pagina Il Nuorese: «Facciamo un grande rumore affinché queste cose non succedano più». Tante le preghiere e i nastri neri. E Maria Annunziata Giannotti: «Questa è Nuoro. L'unica città che si stringe come un paese, e ci si conosce tutti anche senza essersi mai incontrati. Reagisce alle tragedie con compostezza, parla sottovoce nei tavolini altrimenti chiassosi dei bar, abbassa gli sguardi, annulla spontaneamente tutti gli eventi senza aspettare le ordinanze. Grida solo che un padre non può ingannare l'amore di un figlio. Difende la vita e la libertà». Una poesia in sardo arriva da Nataliu Bassu: «Poverittos... Ma ite t'est'ennìdu, in cussa mente, su tou sambene, as maselladu, ma prite prima, non ti ses firmadu, sa vida a lis leare, de repente, muzere e fizos fi' sa tua gente, e como ses cun issos sepultadu, pusti chi as fattu, custa bell'azione, no isco, Deus, si tene' cumpassione».

Il Complesso vocale di Nuoro ricorda Paolo Sanna ed esprime vicinanza alla famiglia: «L'ultima risata ce la siamo fatta martedì, poco prima del termine delle prove. Oggi non ci sei più. Siamo andati in sede anche ieri, non abbiamo cantato, ma siamo stati insieme, ci siamo abbracciati, abbiamo pianto, siamo rimasti in silenzio; non sapevamo cosa fare. Ci sembrava di essere stati catapultati sul set di un film di Quentin Tarantino ma, invece no, è tutto vero e tu non ci sei più. La tua sedia rimarrà vuota. Non ti dimenticheremo mai, il tuo coro ti amerà per sempre». ( g. pit. )

