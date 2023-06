Nastri d’argento  Trionfa Bellocchio “Mare Fuori” cult 

«Per le grandi serie ormai c'è un'attenzione assoluta». Così Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, ieri a Napoli nel consegnare alcuni i premi specialì della terza edizione Nastri d'Argento Grandi Serie celebrati nella notte nel Teatro di Corte di Palazzo Reale.

Nastri d'Argento Speciali sono stati così assegnati a Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci e Claudio Amendola, icone molto amate dal pubblico. Ci sono poi i Nastri-Nuovo Imaie per i protagonisti di “Resta con me”: Francesco Arca e Mario Di Leva. Il premio Biraghi-Serie è andato invece a Fotinì Peluso e Federico Cesari, rivelazioni di “Tutto chiede salvezza”. E per festeggiare un anniversario importante, Pierpaolo Spollon ha ritirato il Nastro per i primi trent’anni di successi di Lux Vide guidata da Matilde e Luca Bernabei. Premio anche per “Mina Settembre”.

Ma è “Esterno notte” di Marco Bellocchio (Rai Fiction) il vincitore assoluto: Miglior Serie 2023. Il regista non ha mancato di rinnovare la sua soddisfazione per questa serie pluripremiata anche dagli ascolti: «Non sono stati certo quelli di Montalbano ma in tv è andata molto bene». Migliori attori i suoi Margherita Buy e Fabrizio Gifuni.

Per le diverse categorie, Nastri d'Argento poi a "La legge di Lidia Poët” (Netflix), “Call my agent” (Sky), “Prisma” (Prime Video), “Filumena Marturano (Rai Fiction).

La Serie dell'Anno, com’era prevedibile, è “Mare Fuori” (Rai Fiction): quattro giovani napoletani scontano la loro pena all'interno di un carcere minorile. Nel loro percorso vengono affiancati da Paola Vinci, la direttrice dell'Istituto, l'educatore Beppe e il comandante di polizia Massimo. Di culto tra i ragazzini.

RIPRODUZIONE RISERVATA