Nastri colorati in memoria di Bea 

Sono arrivati anche a Sestu, i nastri di mille colori davanti alle strisce pedonali vicino alle scuole. Per ora sono stati messi in via della Resistenza, davanti alla primaria, ma potrebbero arrivare presto anche davanti alle altre scuole. Tutto in ricordo di Beatrice Loi, Bea per i suoi amici, la studentessa falciata e uccisa a Cagliari mentre andava al liceo Alberti.

La campagna

Il senso dell’iniziativa lo racconta Pino d’Aquila, portavoce del Coordinamento dei Presidenti dei Consigli di Istituto: «Non una protesta ma una speranza, dopo due tragedie a Cagliari e altri investimenti per fortuna senza esito tragico. Lo scopo è sollecitare per rendere sicuri tutti gli attraversamenti pedonali davanti a tutte le scuole. I nastri colorati rappresentano gioia e vita. Un modo per tenere alta l’attenzione, se poi gli attraversamenti saranno resi più sicuri, i nastri verranno tolti».

Ne ha parlato anche in Consiglio comunale Fabio Pisu. «Anche a Sestu sono evidenti le problematiche di sicurezza all'ingresso e in prossimità delle scuole. A partire da via Tripoli dove le strisce pedonali sono poco evidenti a seguito dell'usura e dei lavori stradali. La polizia municipale fa quello che può, ma vista la carenza di organico non riesce ad assicurare la presenza costante all'ingresso e all'uscita». Da qui le proposte del consigliere: «Ci vuole il blocco temporaneo del passaggio delle auto in via della Resistenza dove i marciapiedi sono spesso impraticabili, anche a causa delle deiezioni canine».

I genitori protagonisti

L’idea dei nastri colorati è partita dai genitori: «È un gesto di solidarietà, inoltre nelle nostre strade si corre troppo, anche in via della Resistenza, anche se col nuovo senso va un po’ meglio», spiega Barbara Soriga, madre di un bambino che frequenta proprio la scuola in quella via. Per la sindaca Paola Secci, «La sicurezza è sempre un grave problema. Diversi anni fa un ragazzo del Primo Levi di Quartu, scuola dove insegno, perse la vita e fu un grave dolore per noi docenti e per i compagni».

La mappa del rischio

«Alla nostra amministrazione sta a cuore la sicurezza degli studenti – fa il punto lo fa Massimiliano Bullita, vicesindaco e assessore a Viabilità –, per questo sono stati fatti diversi interventi: il divieto di transito in via Repubblica e Galilei negli orari di ingresso e uscita, viabilità razionalizzata in via della Resistenza, attraversamenti pedonali rialzati vicino a diversi plessi, tra cui uno nuovo in via Iglesias di fronte al nido, e dove non sono rialzati abbiamo cura di ripristinarne le pitture quando sbiadiscono. In via Tripoli l’attraversamento rialzato non è stato ancora ripristinato perché a breve ci saranno lavori, ma nella stessa via è stato esteso un tratto di marciapiedi e speriamo quanto prima di riuscire a portarlo fino a via Galilei». Quanto al blocco del traffico in via della Resistenza: «Grazie all’introduzione del senso unico non dovrebbe essere necessario, ma lo valuteremo».

