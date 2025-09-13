Nasse e reti sui fondali «Insieme per salvare l’ecosistema del mare» 

Tutelare l’ecosistema marino minacciato da reti, nasse e altro materiale da pesca abbandonato sui fondali. Questo lo spirito e l’obiettivo del progetto “Fishing for the Planet”, promosso dall’associazione ASD Blue Life presentato ieri nella sede della Lega Navale davanti ai rappresentanti delle istituzioni, del mondo universitario, dei corpi d’arma e delle associazioni di settore.

«Il progetto nasce nel 2021 – spiega Simone Mingoia, presidente dell’ASD Blue Life –. Inizialmente ci siamo dedicati alla mappatura e alla ricerca, poi l’iniziativa si è evoluta nella vera e propria raccolta di nasse e reti abbandonate. Parliamo di attrezzi costruiti con plastiche molto resistenti: stimiamo che ci siano almeno 5000 nasse da recuperare, che andranno censite, registrate e datate per poi analizzarne l’impatto». Collabora anche l’Università, con Alessandro Cau, professore de Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente: «Gli ambienti marini possono essere estremamente sensibili e, anche con la grande competenza dei sub coinvolti, è difficile intervenire senza alcun effetto. Abbiamo bisogno di tecnologie subacquee avanzate, per comprendere davvero cosa succede nel tempo. I dati di cui disponiamo oggi sono conservativi e devono essere approfonditi: solo così potremo quantificare meglio il danno e programmare strategie efficaci di tutela».

Presente anche l’assessora comunale all’Ambiente Luisa Giua Marassi: «La tutela del mare è tra gli obiettivi primari della nostra amministrazione, e ci stiamo impegnando sotto diversi punti di vista, includendo anche la gestione dei rifiuti marini nell’ambito dell’ecologia urbana».

