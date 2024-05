Nash adesso spera in un futuro felice 

Attende ancora una famiglia: Cami (foto in alto a sinistra) ha 8 mesi ed è ancora ospite di un rifugio. Unica della sua cucciolata a non essere scelta, è molto affettuosa, vivace ed equilibrata con gli altri cani. Non abituata a vivere dentro casa, predilige contesti in cui ci sia un cortile, con la possibilità di entrare anche in casa. Si trova in provincia di Cagliari. Per info mandare un messaggio su whatsapp al 3275313982.

Pastore tedesco

Un’adozione del cuore. Nash, stupendo pastore tedesco (foto in alto, a destra), buonissimo con tutti, è rimasto solo dopo la morte del suo amore Papy per una brutta malattia. Nash ha nove anni. Per avere informazioni chiamare il numero 3298277492.

Uno degli invisibili

Floppy (in basso a sinistra) è uno degli invisibili che vivono nei canili. Timido e un po’ pauroso, ha dieci anni: era stato abbandonato cucciolo in inverno in una spiaggia. Spera di essere adottato. Chi fosse interessato può contattare il rifugio Amici degli Animali Gonnosfanadiga al 3486995817 (Caterina).

Due meraviglie

Questi due bellissimi cuccioli (foto in basso a destra) vogliono essere adottati. Sono un maschio e una femmina. Per saperne di più chiamare il 3299322946.

