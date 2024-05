Nascosti nel garage 12 chili di marijuana 

Dieci giorni fa era finito in manette a Cagliari: gli investigatori della Squadra Mobile avevano trovato nella sua abitazione, a Monte Urpinu, 650 grammi di hascisc e tutto il necessario per la lavorazione della cannabis. Efisio Sainas, 55 anni, era poi tornato in libertà con obbligo di firma in vista della prossima udienza fissata per il 28 maggio. Ma i Falchi della Mobile hanno continuato a seguirne i movimenti, sospettando che avesse altro da nascondere. Così hanno scoperto che aveva a disposizione un garage a Quartu. Qui, secondo la ricostruzione dei poliziotti, ha trasportato effetti personali, nascondendo però altro. I Falchi hanno così deciso di effettuare un blitz trovando altra droga: 12 chili di marijuana, sistemati in grossi involucri ma anche in 21 panetti, sottovuoto.

Sainas, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato poi accompagnato in carcere a Uta come disposto dal pm di turno. Oggi, difeso dall’avvocato Carlo Demurtas, comparirà davanti alla gip Elisabetta Patrito per l’interrogatorio di garanzia e potrà fornire eventualmente la sua versione su quanto accaduto e rispondere alle accuse.

Le indagini degli investigatori della Squadra Mobile, coordinate dal dirigente Emanuele Fattori, vanno avanti per cercare di capire se il 55enne svolgesse questa attività da solo o se avesse dei complici. Probabilmente, dopo l’arresto di due settimane fa, ha deciso di spostare la base da Cagliari a Quartu. Ha provato, è la ricostruzione degli agenti, a “simulare” un trasloco di alcuni effetti personali, nascondendo anche la droga. Con il nuovo arresto, la sua posizione si è complicata. (m. v.)

