Nascosti nel camper soldi, orologi e capi d’abbigliamento 

Blitz dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito con l’obiettivo di contrastare i furti su autovettura nelle località balneari del Sarrabus. Proprio in questo contesto, i militari, coordinati dal maggiore Massimo Meloni, hanno perquisito un camper Fiat Ducato con targa francese che percorreva la strada comunale a Sant’Elmo (Castiadas).

A bordo del camper i militari della pattuglia dell’Arma hanno individuato una cittadina montenegrina di 53 anni e un bosniaco di 43 anni alla guida del mezzo). Insospettiti, i carabinieri hanno perquisito il veicolo, recuperando una valigia con capi di abbigliamento di taglie e modelli non compatibili con i due occupanti. Recuperati anche 5.700 euro nascosti in diversi vani del camper, tre orologi, una catenina in oro e altri oggetti di varia natura. I tre sono stati denunciati per ricettazione. Il conducente anche di guida senza patente. i carabinieri hanno provveduto anche a sequestrare del camper.

Dopo le tre denunce, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito coadiuvati dai militari delle Stazioni locale, hanno effettuato diversi accertamenti interpellando anche alcune persone che avevano giorni prima presentato denunce di furto durante le loro vacanze.

Nella circostanza due turisti tedeschi, convocati in caserma, hanno riconosciuto fra la refurtiva recuperata, un anello di platino e 1245 euro, in banconote che risultano nella denuncia fatta dopo il furto avvenuto il 29 maggio a Punta Molentis (Villasimius). (r. s.)

