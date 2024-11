Nascosti nel camion 38 chili di cocaina: autista arrestato 

Carico di mobili con sorpresa ieri mattina nel porto di Olbia. Il personale della Guardia di Finanza ha fermato un camion appena sbarcato dal traghetto e alla fine di un’accurata perquisizione i militari del Comando Gruppo di Olbia hanno trovato quasi 40 chili di cocaina. Un primo sequestro è stato fatto su circa trenta chili di droga e con il passare delle ore, grazie ad ulteriori accurate ricerche, il “bottino” dei finanzieri è arrivato a 38 chilogrammi. Il camion, sino alla tarda serata, è stato sottoposto a nuove verifiche e l’operazione coordinata dal capitano Carlo Lazzari non è ancora conclusa. L’autista del camion è stato fermato e trasferito prima nella caserma delle Fiamme Gialle a Olbia e poi nel carcere di Bancali, in attesa delle decisioni dei magistrati della Procura di Tempio. La persona fermata, la cui posizione deve essere ancora verificata e valutata, è un camionista di 37 anni residente in un centro del Cagliaritano. L’uomo avrebbe già dichiarato di non sapere nulla della cocaina e di essere sbarcato dal traghetto proveniente da Livorno per consegnare un carico di mobili e altro materiale per l’arredamento di interni. I finanzieri hanno trovato la cocaina nelle scatole degli accessori dei mobili, ben nascosta. Non è escluso che l’operazione rientri nell’attività che da mesi viene condotta nei porti di Olbia e Livorno, dopo il sequestro di decine di chili di cocaina nascosta nei container in arrivo nello scalo marittimo toscano dal Sud America. Le indagini delle Fiamme Gialle di Olbia sul camion bloccato all’Isola Bianca ieri sera erano ancora in corso.

