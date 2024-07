«Nascosta la targa che ricorda le vittime della strage in Israele» 

Coperta da una pianta la targa commemorativa degli attentati del 7 ottobre scorso in Israele nel Giardino dei Giusti a Palazzo Siotto. Un fatto che ha suscitato un'ondata di indignazione. Per l’associazione Chenabura, infatti, l’aver coperto la targa è un «gesto di smaccato antisemitismo». Per questo nei giorni scorsi, il presidente, Mario Carboni, ha convocato con urgenza una riunione per raccontate quanto accaduto.

«Il Giardino dei Giusti è stato oggetto di una vile azione di vandalismo. La lapide dedicata ai Giusti sardi e alle vittime della strage del 7 ottobre è stata coperta, un atto che ha scatenato un forte risentimento all’interno della comunità», afferma Carboni, che sta valutando di coinvolgere le autorità competenti, con l'eventuale presentazione di un esposto all'Autorità giudiziaria per identificare e punire i responsabili di questo gesto.

«Il Giardino dei Giusti di Cagliari, inaugurato il 26 gennaio 2023, è un luogo sacro dove sono ricordati i Giusti sardi che, a rischio della propria vita, salvarono ebrei perseguitati dal nazifascismo durante la Shoah. Questo giardino non solo onora questi eroi, ma anche i Giusti sconosciuti, i Rom e Sinti, gli Armeni e altri popoli vittime di genocidio», precisa Carboni, «dopo la strage del 7 ottobre 2023, che ha ricordato i pogrom per la sua violenza, abbiamo aggiunto una nuova lapide per commemorare i moderni Giusti che, in quel tragico giorno, si sono prodigati per salvare vite umane».

RIPRODUZIONE RISERVATA