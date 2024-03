Nascono piazzale Lisai e piazzetta Falconi, due spazi della città intitolati a medici illustri 

Doppia intitolazione ieri a Cagliari, dove due spazi della città sono stati dedicati a due importanti medici

sardi che operarono nel capoluogo.

Al mattino l’appuntamento è stato in via Del Sole, dove alla presenza del sindaco Paolo Truzzu e dell’assessore alle Politiche per la mobilità Alessio Mereu è nato il Piazzale Tommaso Lisai. Il Tenente medico, dopo essere stato fatto prigioniero in Tunisia durante la Seconda guerra mondiale e aver prestato servizio nei campi di concentramento dei prigionieri italiani, iniziò nel 1945 la sua attività di chirurgo all’Ospedale Militare di Cagliari. Nel pomeriggio, sempre alla presenza di sindaco e assessore, oltre al presidente dell’Ordine dei Medici di Cagliari Emilio Montaldo, è avvenuta la cerimonia di scoperta della targa della Piazzetta Giovanni Falconi, sul lato sinistro di via Porcell, vicino agli ex Istituti biologici. Chirurgo e professore universitario a Cagliari, Falconi è celebrato soprattutto per la sua opera di diffusione della vaccinazione che permise, nell’Ottocento, di salvare molte vite prima in Sardegna e poi in tutta Italia. La dedica parte da una richiesta effettuata congiuntamente dall’Ordine dei Medici e dall’Associazione di Storia della Medicina Clemente Susini. «Questi sono momenti attraverso i quali si afferma la memoria collettiva della comunità», ha sottolineato il sindaco. Alle cerimonie sono stati invitati anche i familiari delle persone alle quali gli spazi della città sono stati intitolati. Questa mattina, alle 10.30, l’area tra via Alghero e via Deledda diventerà la nuova Piazzetta Sergio Ramelli, studente vittima della violenza politica degli anni ‘70.

