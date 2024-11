Nascono nei cortili della scuola gli orti dei nonni e delle nonne 

Comuni, scuole, enti e aziende agricole uniti per creare gli “Orti dei nonni e delle nonne”, ovvero dei campi coltivati da realizzare nelle scuole che fungeranno da aule decentrate e sedi per la divulgazione scientifica, le attività educative e di aggregazione sociale a servizio dell’intera comunità.

Il Gal del Sulcis ha finanziato il progetto che vede firmatari del protocollo d’intesa i comuni di Villamassargia (capofila), Domusnovas , Siliqua , Vallermosa , gli istituti comprensivi di Domusnovas e di Siliqua, il Ceas di Vallermosa, la cooperativa La Clessidra e le aziende agricole Alessandro Cugusi, Giuseppina Lai, Sabastiano Zanda e Olandflor.

«Nonni, nonne, bambini e bambine - dice la sindaca di Villamassargia Debora Porrà - interagiranno rafforzando lo scambio generazionale con la trasmissione di saperi antichi, tradizione e conoscenza. Fondamentale il coinvolgimento delle aziende agricole che collaboreranno con i Comuni nella gestione del verde pubblico attraverso la creazione e la cura degli orti».

A Villamassargia si è tenuta la prima riunione del partenariato che potrà contare anche sull’agronomo Pino Floris e sulla progettista del verde Rosi Sgaravatti. «Siamo custodi del territorio, si può crescere insieme nel rispetto per la natura», ha detto l’imprenditore Sebastiano Cugusi. Imminente la nascita di un’associazione temporanea di scopo per proseguire con l’iter dei finanziamenti e la creazione degli orti (uno per ogni comune) entro fine 2024. (s. f.)

