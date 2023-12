Nascono i centri servizi per l’assistenza ai poveri 

Tecnicamente le chiamano stazioni di posta. Di fatto sono centri servizi per il contrasto alla povertà. Con l’impiego di risorse Pnrr sorgeranno ad Arzana, Bari Sardo e Tortolì con un investimento di 910 mila euro. L’ha deciso il Plus Ogliastra, di cui il Comune di Tortolì è ente capofila, riunito ieri sera alla presenza dei sindaci dell’ambito e del delegato della Provincia di Nuoro. L’obiettivo è creare punti di accesso e fornitura di servizi ben riconoscibili a livello territoriale dalle persone in condizioni di bisogno.

Il centro servizi offrirà attività di presidio sociale e sanitario e di accompagnamento per persone in condizione di estremo disagio, di marginalità e senza dimora utili a facilitare l’accesso all’intera rete dei servizi, l’orientamento e la presa in carico, al tempo stesso offrendo alcuni servizi essenziali a bassa soglia.

I beneficiari saranno persone in condizione di povertà o a rischio di diventarlo. In più, nella stessa seduta del Plus è passata la proposta per ristrutturare immobili da destinare al co-housing. Qui, in ambienti condivisi, verranno sviluppate opportunità di percorsi di vita autonoma per persone con disabilità. Con un progetto da 1,4 milioni di euro, sempre provenienti da fondi Pnrr, si candidano a realizzare l’iniziativa Arzana, Jerzu, Loceri e Tortolì. (ro. se.)

