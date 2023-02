Nascono i campi di street basket e volley 

Piccoli impianti sportivi nascono all’interno del centro abitato di Settimo. I lavori sono già iniziati e saranno ultimati in pochi giorni. Attualmente sono in fase di avanzata realizzazione due impianti: il primo è un campo da street basket che sta trovando ospitalità nella nuova lottizzazione “Croce Santa”. Il secondo è un campo da volley che sta invece sorgendo nel cortile della scuola primaria di via San Salvatore. Una necessità in questo ultimo caso, visto che nella scuola non è mai stato realizzato alcuno spazio per l’attività motoria degli alunni.

«L’obiettivo - spiega il sindaco Gigi Puddu - è quello di creare nuovi spazi e momenti di aggregazione sociale. Credo molto in questi progetti che costano poco ma che possono avere un ruolo importante per i ragazzi, i giovani e comunque per tutti i cittadini che hanno maggiori possibilità di occupare il tempo libero anche con l'attività sportiva. Il decentramento delle strutture in tutta l’area urbana va visto anche in questo contesto».

Piccoli progetti che arrivano dopo che lo scorso anno sono stati ultimati i lavori del campo sportivo e della pista per l'atletica leggera e dopo che, poche settimane fa, sono iniziati i lavori per il recupero dell’area del vecchio campo di calcio con la realizzazione di campi per il padel e di strutture ricreative. (ant. ser.)

