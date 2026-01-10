VaiOnline
Sant’Antonio
11 gennaio 2026 alle 00:13

Nascondevano droga e soldi: due in manette 

Blitz antidroga dei carabinieri di Quartu culminato in due arresti nel quartiere di Sant’Antonio e il sequestro di stupefacenti e denaro contante. Un’operazione scattata con posti di blocco, appostamenti e perquisizioni che ha portato al fermo di Stefano Melis 50 anni, disoccupato e di Simone Floris, operaio 28enne, entrambi quartesi. Per loro è scattata l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, supportati da personale in borghese, hanno notato i due uomini aggirarsi con fare sospetto in una zona poco illuminata all’interno di un giardino condominiale. Alla vista dei carabinieri e dell’auto di servizio con i lampeggianti accesi, i due hanno tentato di allontanarsi rapidamente, attirando ulteriormente l’attenzione dei militari. Fermati e identificati, sono stati sottoposti a perquisizione personale.

Durante i controlli sono state rinvenute e sequestrate 11 dosi di marijuana per un peso complessivo superiore ai 15 grammi, 5 bustine contenenti infiorescenze di marijuana (circa 4 grammi), una dose di hashish e 9 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 4 grammi. Sequestrata anche la somma di mille euro in contanti, ritenuta possibile provento dell’attività di spaccio. Sulla vicenda è stato inviato un rapporto in Procura.

L’operazione fa parte di uno dei tanti servizi di prevenzione attivati in città proprio con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di stupefacenti e altri episodi di micro criminalità. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.

