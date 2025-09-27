Nascondeva la droga nei lecca-lecca 

In casa nascodenva cocaina, hascis, marijuana e Mdma. Un 28enne di Decimomannu, Giovanni Mattia Onnis, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua casa c’era un vero e proprio market della droga.

Nel corso della perquisizione sono stati ritrovati 65 grammi di cocaina, 300 grammi di marijuana, 18 grammi di hashish e 0,62 grammi di Mdma. Sono state poi recuperate 14 sigarette elettroniche già caricate con liquidi a base di droga sintetica e 6 lecca-lecca contenenti droga.

Il giovane è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta. «Le droghe sintetiche – si legge in una nota della Questura - vengono sempre più spesso occultate in oggetti apparentemente innocui, rendendo più difficile l’individuazione da parte delle forze dell’ordine e più pericolosa la diffusione tra i più giovani». (f. p.)

