Nascondeva in casa un etto di hascisc: 55enne ai domiciliari 

Un blitz antidroga dei carabinieri, in un’abitazione a Monserrato, ha portato all’arresto di Massimo Fanari, 55 anni, finito nei guai perché trovato in possesso di un centinaio di grammi di hascisc. Su decisione del pubblico ministero di turno, l’indagato è finito ai domiciliare per rispondere di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata portata a termine dai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Quartu: i carabinieri, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno individuato l’operaio che camminava lungo la via del centro. Appena l’uomo ha visto i militari, stando alla ricostruzione dell’accusa, il sospettato avrebbe cercato di velocizzare il passo, tentando di dileguarsi. Un gesto che non è passato inosservato agli investigatori che, a quel punto, hanno deciso di identificarlo e sottoporlo a più accurati controlli.

La perquisizione personale e poi in casa ha consentito di recuperare un panetto di hascisc del peso complessivo di quasi 90 grammi, più altre 12 dosi della stessa sostanza già suddivise e per un peso complessivo di 9 grammi circa. In più c’erano alcune centinaia di euro di contanti. Gli investigatori hanno pure sequestrato del materiale vario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.

Dopo l’identificazione, i carabinieri hanno informato la pm di turno che ha disposto gli arresti domiciliari. Durante la stessa operazione, coordinata dal luogotenente Vittorio Piras, i militari del Radiomobile hanno effettuato anche diversi posti di blocco col controllo di una ventina di automobilisti.

