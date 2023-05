Nascondeva in casa un chilo di cocaina: giovane in arresto 

Un giovane è stato fermato e arrestato dalla polizia: a casa aveva un chilo di cocaina. Al momento del controllo si trovava assieme alla fidanzata e ad un amico, entrambi denunciati a piede libero.

A finire in cella a Uta, con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato il 24enne Filippo Falletto, di Carbonia, bloccato in auto dagli agenti dei Commissariati di Carbonia e Iglesias.

Per il momento nessun dettaglio è filtrato in merito all’operazione, coordinata dal sostituto procuratore Andrea Massidda. Dopo l’arresto, il 24enne – difeso dall’avvocato Fabiano Pani – è stato portato in carcere. Non è stata ancora fissata la convalida davanti al giudice per le indagini preliminari Elisabetta Patrito che, nelle prossime ore, notificherà alla difesa il giorno dell’udienza. Nello stesso blitz sono stati denunciati a piede libero dalla polizia altri due giovani, anche loro sospettati di sapere che nell’auto era nascosto il prezioso carico. Si tratta della fidanzata e di un amico di Falletto, la prima difesa sempre dall’avvocato Pani, il secondo dal legale di fiducia Marco Aste.

Oltre al sequestro del chilo di cocaina che ora sarà analizzata per conoscere il grado di qualità, gli agenti avrebbero sequestrato anche un’ingente somma di denaro: si parla di diverse migliaia di euro. Secondo una prima ricostruzione, ancora sommaria, la polizia avrebbe fermato i tre giovani per un controllo, trovando subito una modica quantità di stupefacente. Le perquisizioni avrebbero poi fatto saltare fuori il chilo di cocaina ed il denaro.

