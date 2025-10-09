Nascondeva in casa hascisc e marijuana, 45enne in manette 

I carabinieri di Selargius hanno arrestato Roberto Congia, 55 anni, disoccupato residente in città, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato posto ai domiciliari dopo che, durante una perquisizione nella sua abitazione, sono stati trovati 94 grammi di marijuana, 122 grammi di hashish, 50 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’operazione è scattata a seguito di un’attività investigativa condotta dai militari, che da tempo tenevano sotto osservazione i movimenti ritenuti sospetti dell’indagato. Anche la sua abitazione era stata posta sotto controllo con appostamenti specifici. Dopo aver notato un via vai eccessivo di persone dall’appartamento, gli uomini dell’Arma hanno deciso di intervenire con una perquisizione il cui esito ha confermato i loro sospetti.

Al termine delle formalità di rito, Congia è stato riaccompagnato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida per direttissima. Le indagini però non sono ancora concluse: gli investigatori stanno cercando di risalire alla provenienza della droga e a eventuali complici. Sul punto viene mantenuto il massimo riserbo.

Sempre nella notte, i Carabinieri di Selargius hanno effettuato controlli straordinari del territorio, con appostamenti e posti di blocco. Decine i giovani fermati e identificati, numerosi gli alcoltest eseguiti. Sotto osservazione anche alcune persone già sottoposte a misure restrittive, tra cui gli arresti domiciliari.

