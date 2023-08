Nascondeva in casa due chili di droga: arrestato un 30enne 

Blitz antidrga dei carabinieri di Flumini di Quartu con un arresto e il sequestro di due chili hascisc e di marijuana. Ai domiciliari per detenzione di stupefacenti, è finito il disoccupato Michele Marcia, 30 anni, che ieri è comparso di fronte al giudice del Tribunale di Cagliari. Il fermo è stato convalidato, ma il magistrato ha disposto la scarcerazione dell’indagato in attesa della nuova udienza prevista per settembre.

L’operazione è scattata alla vigilia di Ferragosto, nell’ambito dei controlli preventivi contro lo spaccio nei locali notturni della costa, quando il giovane è bloccato da una pattuglia della stazione di Flumini e trovato in possesso di 15 grammi di stupefacente. A quel punto è scattata un’accurata perquisizione nella sua abitazione che ha portato al ritrovamento di un chilo di hascisc e di un chilo di marijuana. Recuperato anche un bilancino di precisione e materiale per la confezione delle dosi. Su disposizione del magistrato il giovane indagato è poi finito agli arresti domiciliari. Ieri la scarcerazione in vista della prossima udienza. La droga è stata ovviamente messa sotto sequestro assieme al resto del materiale ritrovato durante la perquisizione.

Il blitz coordinato dai capitani Michele Cerri e Pietro Lucania, è stato portata avanti dai militari della Stazione di Flumini, con appostamenti e posti di blocco. Diverse le perquisizioni sul territorio. Nel mirino delle forze dell’ordine è finito anche Michele Marcia, poi trovato in possesso della droga. Si cerca ora di risalire alla provenienza dello stupefacente e ad eventuali complici del giovane indagato.

