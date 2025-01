Nascondeva hascisc in casa, 22enne finisce in manette 

Operazione antidroga della Polizia a Selargius dove un ragazzo di 22 anni, Michele Faedda, è stato arrestato in flagranza con l’ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata dai Falchi della Squadra Mobile, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hascisc, di un bilancino di precisione e di un coltello intriso di sostanza, verosimilmente utilizzato per frazionare le dosi. Durante il blitz la polizia ha recuperato (all’interno di un barattolo) 1.700 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Al termine degli accertamenti il giovane, indagato un anno fa per reati analoghi, è stato posto agli arresti domiciliari. Il giudice ha poi convalidato l’arresto senza applicare nessuna misura cautelare. Presto sarà fissata la data della nuova udienza. Nel frattempo gli investigatori lavorano per risalire alla provenienza della droga e agli eventuali complici del 22enne che è difeso dall’avvocato Maurizio Collu.

La Polizia è intervenuta anche in altri centri dell’hinterland con posti di blocco e altri accertamenti legati sempre al traffico di stupefacenti. Si parla anche di perquisizioni domiciliari e di interrogatori. In merito non sono trapelate indiscrezioni.

