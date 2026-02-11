VaiOnline
Siniscola
12 febbraio 2026 alle 00:28

Nascondeva cocaina: in manette 

La droga era nascosta all’interno di una finta bomboletta di spray lubrificante modificata con un fondo svitabile per occultarne il contenuto. Un espediente ingegnoso che non è sfuggito ai poliziotti che lo scorso fine settimana hanno tratto in arresto in flagranza di reato Elia Pau, siniscolese accusato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Gli agenti del commissariato di Siniscola, impegnati nei servizi di controllo, hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto per le vie del centro. Dopo i controlli nel suo appartamento gli agenti hanno ritrovato 75 grammi di cocaina, occultati nella bomboletta modificata. Sequestrati anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e sostanza da taglio. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo difeso assistito dall’avvocato Angelo Magliocchetti, è finito ai domiciliari.

