Nasconde 120 chili di marijuana Allevatore in manette 

All’interno di un piccolo capanno nascosto nel bosco, camuffato con rami e frasche secche che rendevano difficile la sua individuazione, nascondeva 120 chili di marijuana. Per questo Nino Marceddu, 32 anni, allevatore di Fonni, è finito agli arresti. L’uomo (difeso dall’avvocato Tullio Moni) quando ha visto i carabinieri della squadriglia di Pratobello non ha cercato nemmeno di disconoscere la paternità della sostanza stupefacente, ammettendo che si trattava di marijuana e che aveva fatto tutto da solo. A lui i militari della Compagnia di Nuoro, guidati dal maggiore Giuseppe Pischedda, sono arrivati dopo una lunga e complessa attività di indagine, coordinata dal sostituto procuratore di Nuoro, Elena Tres.

Le attività di indagine si sono dimostrate particolarmente complicate a causa del luogo isolato e impervio in cui è stata realizzata la coltivazione, osservabile solamente da grande distanza e raggiungibile dopo alcuni chilometri a piedi tra il fitto sottobosco e la macchia mediterranea. A confermare che non si trattasse di cannabis legale l’analisi effettuata dai Carabinieri del Ris di Cagliari, che hanno evidenziando la presenza di una percentuale media di principio attivo (Thc) pari al 12 per cento. A collaborare all’indagine i militari della stazione del paese.

L’allevatore una volta tratto in arresto è comparso davanti a gip del Tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio per rispondere di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacente. Per lui è stato disposto l’obbligo di dimora.

RIPRODUZIONE RISERVATA