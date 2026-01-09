VaiOnline
Sant’Antioco.
10 gennaio 2026 alle 00:10

Nascite in calo, il tema in Consiglio 

Appena entisette bambini nati nel 2025 a Sant’Antioco. L’opposizione in Consiglio comunale coglie l’occasione per evidenziare il dato e chiedere «quali azioni si stanno mettendo in campo per contrastare questi fenomeni? - chiede Ester Fadda - Davanti a chi parla di “un paese che cresce”, di “sviluppo” e “azioni funzionali”, i dati dimostrano esattamente il contrario. Un paese dove i giovani continuano ad andarsene, dove fare famiglia diventa sempre più difficile, dove mancano opportunità concrete. Nessuna iniziativa strutturata a favore delle famiglie. Nessun sostegno concreto ai giovani. Nessuna strategia mirata per creare occupazione».

Segue l’elenco di richieste presentate per arginare il fenomeno. «Da tempo chiediamo che vengano messi a bando i posteggi per il commercio in area pubblica; puc fermo da 3 anni, zero opportunità create». Convocare urgentemente tavoli di confronto è la proposta. «Non vorranno dirci che è colpa dei sindaci del territorio se non nascono più bambini? - replica il sindaco Ignazio Locci - nessuno può fermare il dato di pochi nati e tanti morti che, mi dispiace per chi formula questa critica, non riguarda solo Sant’Antioco ma tutta la Sardegna e più in generale è un fenomeno europeo». Argomento già dibattuto anche in Consiglio. «In ogni caso, il dato è attivo - dice Locci - 27 nascite e 118 decessi ai quali bisogna anche aggiungere 188 immigrati e 140 emigrati. Resta da dire che i giovani che vanno via non riflettono l’emigrazione degli anni 70. Queste sono persone che per la professionalità acquisita e lo studio fatto, non troverebbero mai lavoro a Sant’Antioco . Comunque, il dibattito è stimolante, ma non diano colpa ai sindaci di un fenomeno demografico di cui non hanno colpa». (s. g.)

