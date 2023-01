Nascite, boom a Is Mirrionis 

Se il Brotzu si aggiudica la sfida a distanza del primo nato nel 2023 – il piccolo Mattia è venuto al mondo alle 2.04 battendo di 28 minuti Alessio, accolto dal mamma Monica nella sala parto del Santissima Trinità – nell’ospedale di via Is Mirrionis in tanti ricorderanno il 2022 come un anno record: sono ben 1705 i bambini nati in Ostetricia e Ginecologia con una media di circa cinque parti al giorno. Un dato, come fanno sapere dall’ospedale Santissima Trinità, in controtendenza rispetto agli altri punti nascita dove si registra una diminuzione. «Il nostro obiettivo è la soddisfazione delle donne che scelgono il nostro centro per curarsi e per far nascere i loro figli», spiega Eleonora Coccollone, direttrice della struttura complessa. «La nostra azienda», aggiunge il direttore generale della Asl 8, Marcello Tidore, «raggiunge un risultato considerevole grazie ai nostri operatori, alla loro professionalità ed alla loro capacità di assistere le persone che si rivolgono al nostro ospedale».

I numeri

Anche il fine anno e l’inizio del nuovo confermano questa tendenza. Perché oltre alla nascita di Alessio nel 2023, al santissima Trinità ci sono stati due parti anche il 31 dicembre con Noah Christian, nato alle 19.30, e l’ultimo fiocco rosa con Cecilia, alle 22.32. Sul perché molte donne scelgano il reparto del Santissima Trinità, dall’ospedale fanno sapere che tra le principali motivazioni «ci sono le modalità di assistenza che sono incentrate sulla attenzione massima alle richieste della donna, con impegno da parte degli operatori per garantire sicurezza e comfort allo stesso tempo». Inoltre il reparto offre molti vantaggi per la sicurezza «in quanto è dotato delle tecnologie più avanzate e ospita le sale operatorie, il nido e la sala parto sullo stesso piano». Realizzato per 600-800 parti all’anno, il reparto è stato oggetto di una razionalizzazione degli spazi che ha permesso di accogliere 2.500 ricoveri in un reparto con 24 posti letto di degenza ordinaria e 5 di day hospital. Questo perché gli operatori hanno rinunciato a molti spazi messi così a disposizione delle donne, dei neonati e dei loro familiari.

Il futuro

«C’è ancora tanto da migliorare soprattutto sulla logistica e sugli spazi da dedicare al post parto e alla neonatologia. Ma il percorso è avviato e grazie al sostegno della direzione e della Regione sarà realizzato il reparto più idoneo per le donne che tutti i giorni ripongono in noi la loro fiducia», sottolinea la Coccollone. I risultati della struttura complessa sono arrivati soprattutto grazie all’impegno di tutto il personale, certificati anche dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionale (Agenas) che «ha valutato positivamente il reparto di Ginecologia per il basso tasso di tagli cesarei e per il numero elevato di donne che partoriscono spontaneamente dopo aver fatto un taglio cesareo nella precedente gravidanza».

La tecnologia