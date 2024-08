Nascita della Provincia, un premio ai laureati 

Il cinquantesimo anniversario dell’istituzione della Provincia è stato celebrato con varie iniziative. Ma gli eventi non sono ancora terminati e adesso la Provincia ha bandito un concorso per l’assegnazione di tre premi per tesi di laurea che abbiamo come argomento tematiche di particolare interesse per la Provincia, questioni legate alla conoscenza, tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio Oristanese. Il concorso è aperto a tutti i laureati che abbiano conseguito il diploma di laurea con «una tesi di rilevante interesse in tematiche relative alla Provincia di Oristano e al suo territorio, discussa tra il 1 settembre 2021 e il 30 agosto 2024 e che abbiano riportato una votazione minima di 100/110» fanno sapere dagli uffici di via Carboni, guidati dall’amministratore straordinario Massimo Torrente.

Il nuovo concorso è finanziato con il contributo della Fondazione di Sardegna concesso per il progetto dei festeggiamenti in occasione del cinquantesimo anno dell’istituzione della Provincia di Oristano. ( m.g. )

