Nascita della Giunta, tra Pd e M5S le prime scintille  

«Noi sotto la soglia dei quattro assessorati? Non esiste proprio». Al Pd hanno le idee molto chiare su quanto dovrà valere il 14% ottenuto alle Regionali in termini di caselle da occupare nella Giunta che verrà. Dovrà corrispondere a un terzo della squadra, né più né meno. A maggior ragione perché, spiega un importante esponente Dem, «metà della civica “Uniti per Alessandra Todde” è fatta dal Pd». In quanto primo partito, ai democratici spetta anche la presidenza del Consiglio regionale, che però «non può entrare nel conto. Anzi, con una governatrice del M5S, quindi della seconda forza della coalizione, un presidente dell’Assemblea Dem può rappresentare un fattore di riequilibrio». Risposte secche a quanto trapelato due giorni fa, sul fatto che la presidente in pectore non sarebbe disposta ad accettare una presenza così preponderante del Pd nel suo Esecutivo.

E insomma, ancora non è successo, ma le trattative per la composizione della Giunta potrebbero infiammarsi oltre ogni previsione. Entro oggi, tutte le dieci sigle del Campo largo sono chiamate a indicare tre nomi per altrettanti assessorati. In teoria, la presidente dovrebbe trovarsi sul tavolo una rosa di trenta curriculum. Questo, secondo uno dei criteri indicati una settimana fa nella riunione operativa alla quale, peraltro, Todde non era presente. Senonché, alcune forze politiche hanno già fatto trapelare che per il momento non indicheranno alcun nome. Meglio, prima, fare il punto sulle priorità della Giunta, e sulla base di questo ognuno farà le sue proposte.

La direzione

Oggi è anche la giornata della direzione del Pd. Nella sede di via Canepa a Oristano, alle 17.30, il partito si dedicherà all’analisi del voto. In teoria dovrebbe essere una giornata di festa per la vittoria del 25 febbraio, in pratica sarà impossibile non discutere degli equilibri in maggioranza, in vista della composizione della Giunta, e all’interno del partito. Anche perché Piero Comandini, eletto segretario solo dieci mesi fa, potrebbe essere il prossimo presidente del Consiglio regionale. Se così fosse, dovrebbe lasciare la segreteria per incompatibilità col ruolo istituzionale. Una soluzione che non piace a chi ha sostenuto con forza la sua ascesa nel partito.

I nomi

La squadra del Pd in Giunta potrebbe comprendere il riformista Giuseppe Meloni (al quale spetterebbe anche la vicepresidenza della Giunta) al Bilancio o agli Enti locali, il popolare Cesare Moriconi (al Bilancio o agli Enti locali), l’ex consigliera Anna Maria Busia (area riformisti, agli Affari generali) e forse Camilla Soru (molto vicina alla presidente Todde e alla segretaria nazionale Elly Schlein) magari alla Cultura. Sarebbero due consiglieri su quattro. Todde avrebbe già deciso che gli eletti nella squadra di governo non potranno essere più di quattro. Almeno due caselle dovrebbero essere in quota presidente, due spetterebbero al M5S, e poi – una a testa – all’Alleanza Rossoverde, ai Progressisti, a Orizzonte Comune e a Sinistra Futura. Resterebbero fuori i socialisti, Demos e Fortza Paris. Soprattutto il Psi – che ha eletto due consiglieri – potrebbe recuperare a livello di presidenze di commissioni permanenti, probabilmente con Lorenzo Cozzolino alla Sanità.

Alle altre due sigle sarebbe comunque garantita rappresentatività, considerato che tra i «criteri per ruoli e posizioni» illustrati lunedì c’è anche «la riconoscibilità politica alle sigle che non sono riuscite a eleggere consiglieri».

I tavoli

Domani e dopo sono in programma una serie di bilaterali tra Todde e i rappresentanti dei singoli partiti.

