«Nascere a Quartu è un diritto» 

Eleonora è una delle ultime “quartesi”. Nata il 6 settembre del 2010, quattro mesi prima che l’unico punto nascita della città, l’ospedaletto di via Silesu, chiudesse le porte per sempre. Da allora anche i figli dei quartesi doc, nella carta di identità e in tutti i documenti risultano nati a Cagliari. Perché nella terza città della Sardegna non c’è un ospedale e nemmeno più un punto nascita dove possano rivolgersi le future mamme che sono costrette a migrare al Policlinico o negli ospedali cagliaritani per mettere al mondo i loro bambini. Manca un punto di riferimento importante che da anni le donne chiedono a gran voce senza però ottenere risposta.

La protesta

«Nel 2012 ho avuto un altro figlio e sono dovuta andare a Cagliari», racconta Francesca Piras, madre di Eleonora. «Credo che non avere un punto nascita in città sia una grande disagio. Con il bacino di utenza di Quartu è assurdo che non ci sia questo tipo di struttura. Anche se Cagliari è vicino, io vorrei il servizio nella mia città, l’attenzione alla mamma è importante. È un diritto negato». Dello stesso avviso anche Carla Mattana 45 anni: «È ingiusto che non ci sia nemmeno un ospedale nella terza città della Sardegna. Io sono nata a Quartu nel 1977, i miei fratelli sono nati altrove. Ma manca proprio una struttura che si occupi delle donne in generale».

Pochi parti

Non sono bastati all’ospedaletto oltre 200 parti all’anno. Per restare aperti occorreva raggiungere la soglia delle 500 nascite e così per forza di cose si era stati costretti a chiudere le porte. Eppure all’epoca le mamme arrivano anche dal nord Sardegna per partorire nella clinica quartese, la prima nell’Isola e nel sud Italia, ad avere avviato la tecnica del parto in acqua. E con attrezzature all’avanguardia.

Nella stanza del parto in acqua oltre alle vasche erano state sistemate delle corde, una spalliera svedese, una sedia parto, per consentire alle donne di muoversi come meglio credevano.

Avaguardia

Sul soffitto c’erano i colori cromatici per favorire il rilassamento. In un angolo un posto a parte era riservato all’isola neonatale: qui uno strumento particolare, il cardiotopografo, consentiva il monitoraggio fetale con particolari apparecchiature che trasmettevano direttamente in acqua. Il bambino era così controllato a vista e i futuri genitori si sentivano sicuri e protetti. «La mia bimba ha tre mesi ed è nata a Cagliari», dice Paola Vargiu 40 anni, «e anche se dove ho partorito mi sono trovata molto bene sarebbe importante avere un punto nascita anche qui, anche per ridurre le attese per le visite e fare i controlli. Quartu è una città importante». Sara Agus, 33 anni, non è dispiaciuta di non avere un bambino “quartese” ma dice, «quello che ci vorrebbe in città è un pronto soccorso, sarebbe molto importante e credo che sia un servizio doveroso in un città così grande».

